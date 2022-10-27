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НовостиОбщество27 октября 2022 3:46

Главой департамента информационной политики в мэрии Красноярска назначена Светлана Скрипальщикова

В департаменте она трудится уже восьмой год
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Главой департамента информационной политики в мэрии Красноярска назначена Светлана Скрипальщикова

Главой департамента информационной политики в мэрии Красноярска назначена Светлана Скрипальщикова

Фото: Мария ЛЕНЦ

27 октября в мэрии Красноярска появился новый руководитель департамента информационной политики. В должность вступила Светлана Скрипальщикова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Скрипальщикова работает в департаменте информационной политики с 2015 года. Последние два года работала заместителем руководителя.

Напомним, что экс-руководитель департамента Ирина Самосонова ушла в отставку после ухода Сергея Еремина с поста мэра Красноярска.