Главой департамента информационной политики в мэрии Красноярска назначена Светлана Скрипальщикова
Фото: Мария ЛЕНЦ
27 октября в мэрии Красноярска появился новый руководитель департамента информационной политики. В должность вступила Светлана Скрипальщикова, сообщает пресс-служба городской администрации.
Скрипальщикова работает в департаменте информационной политики с 2015 года. Последние два года работала заместителем руководителя.
Напомним, что экс-руководитель департамента Ирина Самосонова ушла в отставку после ухода Сергея Еремина с поста мэра Красноярска.