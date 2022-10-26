Еще 9 пострадавших во время майских пожаров в Красноярском районе семей получили новые дома

Фото: Министерство строительства Красноярского края

Новое жилье взамен сгоревшего во время майских пожаров получили еще семь семей из села Белый Яр и две – из Уяра. Всего же такую меру поддержки выбрали 114 погорельцев, рассказали в министерстве строительства региона.

Часть домов возвели на месте старых.

- Когда нам пообещали, что будет стройка, я сразу решила, что мне не нужны никакие деньги, только дом, и только на моем месте, - рассказала Светлана Бобровская.

В новые дома уже перебрались 103 семьи в 12 территориях Красноярского края. Скоро будут сданы еще 11 домов, а для тех погорельцев, кто только недавно получил положительное заключение от суда, недвижимость начнут строить в ближайшее время.

Напомним, в мае 2022 года природные пожары бушевали в 12 районах Красноярского края и охватили около 16 населенных пунктов. Больше 15 человек пострадало. По сообщению главы МВД Красноярского края, 20 из 29 природных пожаров возникли из-за коротких замыканий.