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НовостиОбщество26 октября 2022 14:53

В заповеднике в Красноярском крае в фотоловушку попала кабарга с детенышами

Дневной снимок такого семейства – большая редкость
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: фоторегистраторы

Фото: фоторегистраторы

На территории Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае фотоловушка поймала момент прогулки сибирской кабарги с двумя детенышами. Специалисты рассказали, что подобный снимок – редкость, ведь обычно в кадр попадают взрослые копытные, причем ночью.

Камеры в заповеднике работали несколько месяцев. С их помощью ученые собирали информацию о жизни леса. Уникальный кадр был сделан еще в июле, а обнаружили его во время обслуживания фотоловушек.

Для Саяно-Шушинского заповедника сибирская кабарга довольно распространенный вид копытного. И хоть для жизни она предпочитает труднодоступные горно-таежные участки, сотрудникам заповедника встречается регулярно.