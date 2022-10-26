В заповеднике в Красноярском крае в фотоловушку попала кабарга с детенышами

Фото: фоторегистраторы

На территории Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае фотоловушка поймала момент прогулки сибирской кабарги с двумя детенышами. Специалисты рассказали, что подобный снимок – редкость, ведь обычно в кадр попадают взрослые копытные, причем ночью.

Камеры в заповеднике работали несколько месяцев. С их помощью ученые собирали информацию о жизни леса. Уникальный кадр был сделан еще в июле, а обнаружили его во время обслуживания фотоловушек.

Для Саяно-Шушинского заповедника сибирская кабарга довольно распространенный вид копытного. И хоть для жизни она предпочитает труднодоступные горно-таежные участки, сотрудникам заповедника встречается регулярно.