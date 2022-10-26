Губернатор Красноярского края с депутатами обсудили бюджет на 2023-2025 годы

Фото: Правительство Красноярского края

В правительстве Красноярского края прошло традиционное «нулевое чтение» бюджета на 2023-2025 годы. Среди приоритетных выделили четыре направления: реализацию нацпроектов, поддержку муниципальных образований, социальную поддержка граждан и развитие инфраструктуры региона.

Как отметил губернатор края Александр Усс, особое внимание уделяется поддержке региональных муниципалитетов. Из краевого в местные бюджеты будет направлено более 120 миллиардов рублей.

За три года в Красноярском крае планируется построить и модернизировать более 180 объектов: среди них 6 новых поликлиник, 100 фельдшерско-акушерских пунктов, 24 школы и спортивные объекты.

Кроме того, депутаты внесли ряд предложений. Они касались поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспеченности лекарствами, развития агропромышленного комплекса и другое.

Всего доходы региона в следующем, 2023 году, по планам составят 340,4 миллиарда рублей, расходы – 374,4 миллиарда.

Бюджет должны принять до конца года.