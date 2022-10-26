В Красноярске на набережной вместо 33-этажной свечки построят 8-этажный дом Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты красноярского Горсовета обсудили изменения в проект межевания территории на пересечении улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата. Когда-то, в 2008 году, участок земли был выдан одной строительной компании под ее амбициозный проект – здесь планировалось возвести две 33-этажных свечки нестандартной проектировки. Однако картинка осталась на бумаге, а в жизни это заброшенная стройплощадка за бетонным забором.

Несколько лет назад, когда срок договора аренды земельного участка истек, разрешение на строительство было отозвано, а объект продали на открытом аукционе. Новый владелец планирует жилой дом здесь все же построить. Но речи о небоскребе уже не идет. Сейчас это территория регулируемой застройки, высота дома не может быть выше восьми этажей.

С 12 октября по 2 ноября проводятся публичные слушания по новому предложенному проекту. По итогам можно будет сказать, что ждут горожан от этого места.