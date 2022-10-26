В эвенкийской Эконде впервые появилась мобильная связь

Население Эконды составляет более 300 человек, в основном эвенков, занимающихся охотой, рыболовством и национальными промыслами. Поселок находится в 400 километрах от Туры, неподалеку от границы с Якутией, и из-за удаленного местоположения здесь ранее не было мобильной связи. Теперь жители Эконды обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом МТС, что позволяет закрыть все повседневные потребности в цифровых сервисах. Благодаря мобильной связи, теперь можно общаться с родными, пользоваться госуслугами, узнавать последние новости через интернет и связываться с экстренными службами в случае чрезвычайных ситуаций.

«В Красноярском крае компания обеспечила покрытие практически всех населенных пунктов с населением свыше тысячи человек. Большое внимание уделяется удаленным и малонаселенным сёлам и посёлкам, особенно тем, которые находятся в арктической зоне. За последние годы было обеспечено связью несколько населенных пунктов на Крайнем Севере. Поселок Новорыбная на Таймыре, например, стал самым северным населенным пунктом в стране, где присутствует наша мобильная связь. Из-за удаленности Эконды оборудование сюда пришлось доставлять от Красноярска до Туры баржей в период ограниченной навигации, затем от Туры до Эконды вертолетным рейсом. Но это не первый опыт запуска в сложных условиях, ведь на территории Красноярского края нашей связью обеспечены практически все крупнейшие месторождения, многие из которых также расположены в труднодоступных местах», - рассказал директор МТС в Красноярске Сергей Егошин.