Геймеры CyberHero получили новые фишки

Как заявили специалисты Теле2, оператор мобильной связи улучшил возможности киберспортивного портала CyberHero, который специализируется на мобильном гейминге.

Сайт платформы был полностью переработан: он получил новый пользовательский интерфейс, дополнительный функционал, а также современный дизайн. Теперь игрокам стало удобнее пользоваться порталом на любом устройстве.

Разработчики компании отмечают, что на платформе появился новый и турнирный формат Super Series. Он включает два этапа - открытые квалификации для всех желающих и финал, в котором сразятся лучшие игроки. Претендовать на денежный приз может любой участник турнира, вне зависимости от уровня игры и наличия подписки.

К слову, аналитики утверждают, что только в прошлом месяце в турнирах на ресурсе приняли участие более 46 тысяч человек. Напомним, что с сентября этого года геймеры из любой точки мира получили возможность активировать подписку на киберспортивном портале. Аудитория платформы охватывает игроков разного уровня – от начинающих геймеров до опытных киберспортсменов.

НАША СПРАВКА

Российский оператор мобильной связи Tele2 запустил в 2019 году гейминговую платформу, которая ориентирована на профессиональных игроков и любителей киберспорта. Сервис работает также и как стриминговая платформа. В сентябре 2022 года портала CyberHero посетили уже более 318 000 человек, а количество уникальных пользователей платформы по сравнению с августом выросло на 25%.