В Красноярске на продажу выставили трактир «Мельницу» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на продажу выставлен трактир «Мельница», который находится на улице Киренского, рядом с новой развязкой и Николаевским проспектом. Многие горожане могут помнить его, если проходили или проезжали мимо – интересное с виду трехэтажное строение с земельным участком, летними верандами и фонтаном. И визитка заведения – башенка с крыльями, стилизованная под мельницу.

Площадь здания составляет почти 700 квадратных метров, а площадь земельного участка 1777 квадратов. Ко всему прочему есть собственная автомойка и достаточно места для парковки посетителей. За все это владелец просил 60 миллионов рублей.

Почему «Мельница» продается, не указывается. Причины могут быть разные. Например, убыточный бизнес или владелец планирует заняться другим.