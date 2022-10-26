Следком начал проверку по факту гибели жительницы Дудинки. Фото: СК

Как уже сообщалось, на севере Красноярского края, в городе Дудинке, произошла трагедия – утонула 34-летняя женщина. Следственный комитет начал доследственную проверку. И выяснились подробности случившегося.

Минувшей ночью, с 25 на 26 октября, примерно в час, женщина приехала вместе со своим знакомым на пассажирский причал. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Попросила мужчину сфотографировать ее на фоне реки, чтобы позади были видны грузовые краны с иллюминацией. Передала ему для этого свой сотовый телефон, чтобы сделал снимок на него.

В темноте женщина споткнулась о бордюр и упала с высоты более 4-х метров. Спутник пытался найти ее в воде. Но это ночь, темнота – спасти не удалось. Вызвал полицию и спасателей, те вытащили на берег только ее тело.

В пресс-службе регионального следкома рассказали «Комсомольской правде», что по результатам проверки будет принято решение об уголовном деле.