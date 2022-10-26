В Красноярске с 28 ноября заработает платная парковка на улице Красной Армии

Фото: администрация города Красноярска

С 28 ноября в Красноярске начнет работать платная парковка на улице Красной Армии. Как сообщают в городской администрации, к этому времени завершится монтаж, тестирование и откладка соответствующего оборудования.

Места для парковки будут обустроены на Красной Армии и прилегающих территориях: переулке Ряузовский, улицах Обороны и Дзержинского. Работать парковка будет круглые сутки.

Автомобилистов порадует стоимость – 25 рублей за час стоянки. Это ниже, чем в среднем по городу. Оплатить парковку можно тремя способами: банковской картой, через приложение и через сайт оператора парковки. Все деньги поступят в городской бюджет.

Всего организовано 148 платных мест, а для парковки красноярцев с ограничениями здоровья действуют 18 бесплатных мест. Такое решение городские власти приняли для упорядочения парковки – чтоб с максимальной эффективностью использовать весь участок. Кроме того, эта мера должна увеличить пропускную способность улицы Красной Армии, так как она остается одной из самых востребованных для автомобилистов, особенно днем. Как итог из-за хаотичной парковки движение бывает затруднено.

В этой части города, которая является частью исторического центра Красноярска, находится множество административных и офисных зданий, ресторанов и других точек общепита. Анализ дорожной ситуации показал, что большая часть парковочных мест занята уже утром, а освобождается лишь вечером.

Список парковочных мест:

- ул. Красной Армии, 15 - 5 мест;

- ул. Ленина, 122 - 7 мест;

- ул. Красной Армии, 9/11 - 23 места;

- пер. Ряузовский от ул. Ленина до ул. Красной Армии - 19 мест;

- ул. Красной Армии вдоль сквера им. В.И. Сурикова в районе дома № 18 по ул. Красной Армии - 20 мест;

- ул. Красной Армии вдоль сквера им. В.И. Сурикова в районе дома № 14 по ул. Красной Армии - 15 мест;

- ул. Обороны, 2а - 8 мест;

- ул. Обороны (ул. Ленина, 118а) - 9 мест;

- ул. Красной Армии, 7 - 20 мест;

- ул. Красной Армии от дома № 7 по ул. Красной Армии до ул. Дзержинского - 10 мест;

- ул. Красной Армии, 3 - 12 мест.