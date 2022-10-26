В Дудинке молодая женщина делала селфи и утонула Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

На севере Красноярского края погибла молодая женщина. Ей было всего 34 года. Трагедия случилась в Дудинке в районе морского порта. Там красивые виды на Енисей, видимо, женщина решила сделать свой снимок на фоне реки с дебаркадера. Очевидцы рассказали, что подошла близко к краю, оступилась, не удержалась и упала в воду. Насколько холодный сейчас Енисей – можно только представить.

Здание, где размещаются спасатели, находится неподалеку, они прибыли на место достаточно оперативно. Но достали из воды уже тело, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на Центр ГО и ЧС Красноярского края.

К сожалению, это не первый случай, когда желание сделать красивый снимок оборачивается бедой. Спасатели настоятельно советуют воздержаться от рисковых селфи и думать, прежде всего, о собственной безопасности.