В Красноярске жильцы многоэтажек через суд закрыли четыре кальянных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске жильцы четырех многоквартирных домов через суд добились закрытия кальянных у себя на первых этажах. Помощь им в этом оказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Еще летом глава ведомства Дмитрий Горяев рассказывал о многочисленных жалобах: люди сообщали, что ощущают в своих квартирах табачный и кальянный дым. Привыкнуть к этому невозможно, есть опасение за здоровье детей.

Было составлено четыре исковых требования в суд. В результате появилась беспрецедентная в Красноярском крае судебная практика – на сегодняшний день все четыре иска удовлетворены по адресам Чкалова, 39 а, Сопочная, 36, Ярыгинская набережная, 9 и Вавилова, 25а. Курительные заведения не только должны закрыться. Владельцам указанных помещений отныне запрещено сдавать их в аренду под такие же «профильные» заведения.

Кстати, совет от Роспотребнадзора: если у вас в доме есть кальянная, а вы не желаете дышать ее «ароматами», пишите письменное обращение владельцу заведения. Можно всем коллективом жильцов. Если отмахнутся – тогда в суд. Практика показывает, что это теперь помогает.