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НовостиОбщество26 октября 2022 7:37

В Красноярске поймали пьяным за рулем водителя школьного автобуса

С утра пораньше повез детей на учебу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске поймали пьяным за рулем водителя школьного автобуса

В Красноярске поймали пьяным за рулем водителя школьного автобуса

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске наряд дорожно-патрульной службы обнаружил пьяного водителя за рулем школьного микроавтобуса. Ранним утром в Кировском районе дорожные полицейские остановили «Газель», на которой было обозначено, что здесь перевозятся дети. В салоне действительно ехали в школу на учебу пятеро ребят и с ними сопровождающий педагог.

В том, что водитель нетрезвый, у инспекторов не было даже сомнения. Как полагается по регламенту, они предложили гражданину пройти алкотест – тот согласился. Прибор подтвердил подозрения. Так что мужчину отстранили от вождения. Детей вместе с педагогом доставили в школу на другом автобусе, сообщает «Запад24» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Она акцентировала внимание на том, что будет проверен и перевозчик, который допустил за руль пьяного сотрудника.