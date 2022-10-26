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НовостиОбщество26 октября 2022 6:31

В Красноярске, Ачинске и Норильске планируют открыть вытрезвители

Такое предложение депутатам сделало правительство края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске, Ачинске и Норильске планируют открыть вытрезвители

В Красноярске, Ачинске и Норильске планируют открыть вытрезвители

Фото: Мария ЛЕНЦ

В трех самых крупных городах Красноярского края могут появиться вытрезвители. Правительство края передало в Законодательное собрание соответствующее предложение. И если парламентарии согласятся с этим, то учреждения откроются в Красноярске, Норильске и Ачинске. В первых двух – по двадцать коек, в третьем – десять.

В принципе, особых усилий для организации не нужно. Открыть учреждения, где перебравшие лишку граждане будут приходить в себя под чутким присмотром медиков, можно уже с 1 января 2023 года (как раз в новогодние праздники). Из бюджета планируется потратить 112 миллионов рублей.

Добавим, что клиенты будут оплачивать услуги из своего кармана. Так что «отдохнуть» за казенный счет не получится. Помещать сюда будут тех, кого заметят в общественных местах в состоянии сильного опьянения, когда человек даже передвигаться самостоятельно не сможет. На то, чтобы проспаться и привести себя в человеческий вид, дается не более 24 часов.

Кстати, во времена СССР еще и на работу сообщали о таком случае, что их работник провел ночь в вытрезвителе. Вот позору-то было.