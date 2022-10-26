В Енисейске пьяный безбожник украл старинную икону. Фото: МВД

В Енисейском районе полиция завершила расследование уголовного дела по краже старинной иконы. Образа «Святая Троица» были написаны в середине XIX века и хранились в доме одного из сельчан. Но однажды они пропали. Хозяин тут же направился в полицию и написал заявление с просьбой поскорее найти и вернуть реликвию в семью.

Подозреваемого вычислили быстро, по принципу «кто последних в дом заходил». Оказалось, перед пропажей к потерпевшему заявился 47летний знакомый, житель соседнего поселка. Вместе выпивали. Гость заметил старинную икону, выждал, когда хозяева выйдут из комнаты, завернул ее в тряпку, вынес на улицу и был таков.

По собственному признанию воришки, он с самого начала хотел продать икону. Звонил знакомым, но они не смогли ее оценить (а, может, побоялись согрешить?) Так что сбыть ее не удалось. С ней он и попался.

Экспертиза оценила икону, в рублях ее стоимость составляет 90 тысяч рублей. Но с культурной и исторической стороны она бесценна и имеет особое значение для Приенисейской Сибири. Реликвию вернули владельцу.