В городе Шарыпово ребенок выпал из окна 7-го этажа Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Шарыпово произошло ЧП – из окна квартиры, которая находится на 7-м этаже, выпал малолетний ребенок. Случилось это сегодня, 26 октября, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. Обстоятельства в настоящее время выясняются. Предварительно можно сказать, что ребенку 4 года, в результате падения он сильно пострадал, с различными травмами его доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь.

Семья ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Соседи и знакомые тоже характеризуют ее, как положительную. Однако как же случилось, что ребенок оказался в такой ситуации? Все это и предстоит выяснить. А затем по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

К сожалению, отмечают и в полиции, и в следкоме, подобные случаи падения детей из окон происходят регулярно. В большинстве случаев это халатность или недосмотр родителей.