Жителей Красноярского края приглашают работать на инвестпроектах Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев приглашают работать на инвестиционных проектах, которые сейчас реализуются в разных территориях края. По данным агентства труда и занятости до 2028 года туда потребуются 63,6 тысячи человек. Специально для подбора кадров служба занятости даже запустила акцию, чтобы граждане могли направить одно резюме сразу нескольким работодателям, а предприятия – получать анкеты кандидатов из разных территорий края.

На данный момент вакансии заявили восемь предприятий. Многие – с производством в северных территориях. Нужны квалифицированные кадры, чтобы приехали и сразу приступили к делу. Но и зарплату предлагают достойную. К примеру, в Дудинке требуется машинист автомобильного крана 7 разряда. График работы – вахтовый, платить обещают 176 тысяч рублей. В Богучанском районе машинистам бульдозеров предлагают от 70 тысяч рублей и выше. А вахтовикам – машинистам буровых установок в Мотыгинском районе готовы платить до 142 тысячи рублей.

Со всеми предложениям можно ознакомиться в службе занятости по месту жительства или же на портале агентства труда и занятости населения