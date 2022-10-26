В Красноярском крае ищут утонувшего в Тубе рыбака. Фото: КГКУ "Спасатель"

Для спасателей Красноярского края предыдущий день, 25 октября, выдался непростым. Пришлось выезжать на поиски двух человек, погибших на реках. Так, в акватории Тубы в районе поселка Курагино пропал 26-летний молодой человек. Как он оказался в воде, не уточняется. Едва ли он купался в такое время года (хотя не исключается). Вероятнее всего это рыбак. В любом случае спасатели обследовали 61 километр береговой линии, но пока молодой человек не найден.

Также специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда выезжали на поиск тела 52-летнего мужчины, который утонул 24 октября на реке Мане недалеко от поселка Кожелак Партизанского района. Тело найдено и передано сотрудникам полиции для проведения дальнейших действий.