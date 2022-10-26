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НовостиОбщество26 октября 2022 2:57

На новый ремонт Коммунального моста выделят 200 миллионов рублей

Переправу приведет в порядок к 2028 году
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На новый ремонт Коммунального моста выделят 200 миллионов рублей

На новый ремонт Коммунального моста выделят 200 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

На ремонт старейшего моста в Красноярске – Коммунального – выделят 200 миллионов рублей. Конкретно на эти деньги нужно заменить асфальтовое покрытие. Это будет сделано в рамках подготовки к празднованию 400-летнего юбилея города, который пройдет в 2028 году. Ремонтные работы планируется провести в сезон 2023 года. Все это обсудили депутаты городского Совета.

Напомним, что в этом году Коммунальному мосту исполнился 61 год. Он включен в список объектов культурного наследия и в список ЮНЕСКО «Мостостроение мира». Но как-то так получается, что предыдущие ремонтные работы проходят со скандалами. Например, перед Универсиадой было запланировано грандиозное обновление – с полным перекрытием движения. Однако подрядчик, компания «Сибиряк», исполнила лишь часть контракта, отремонтировав меньшую часть моста над Абаканской протокой.