Медицинская сестра из Красноярского края стала Заслуженным работником здравоохранения. Фото: министерство здравоохранени края

Медицинская сестра Мария Калашникова удостоена почетного звания – Заслуженный работник здравоохранения. Соответствующий Указ подписан президентом страны Владимиром Путиным. Мария Калашникова трудится более 30 лет в краевом противотуберкулезном диспансере № 1. Начинала, как хирургическая медицинская сестра, затем переведена на должность медицинской сестры – анестезиолога и проработала в ней 11 лет. Уже в 2013 году руководство медучреждения доверило ей и большой пост, и большие обязанности – она стала старшей медицинской сестрой. И успешно со своей работой справляется. При ее участии в 2015 году проведена реорганизация противотуберкулезной службы края. Сейчас под началом Марины Николаевны почти шестьсот человек среднего и младшего медицинского персонала 13-ти филиалов диспансера в разных населенных пунктах края, сообщает министерство здравоохранения края.