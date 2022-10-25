В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 146 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

25 октября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 146 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 420 286 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 296 человека. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 407 258 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 4 человека. В общей сложности от болезни скончались 11 107 человека. Госпитализировано 27 человек.