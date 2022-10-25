В Норильске планируют ограничить продажу алкоголя из-за роста преступности Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Норильске Красноярского края городские власти планируют ввести сухой закон. Об этом сообщает мэрия.

Все из-за роста преступности в городе. Чиновники привели статистику, что за 9 месяцев 2022 года зафиксировано 4292 преступления, что на 12% больше, чем за аналогичный период года предыдущего. В сентябре произошло 17 преступлений против жизни и здоровья людей.

Сейчас в Норильске продажа алкоголя ограничена с 23:00 до 08:00 часов. Но местные власти планируют скорректировать время и запретить торговлю спиртным с 20:00 до 11:00 часов. Всего в Норильске на законных основания алкоголь продают в 245 торговых точках.

Председатель Норильского Горсовета отметил, что рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны депутатов Заксобрания Красноярского края.