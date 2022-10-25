В Красноярске из-за пошлой рекламы завели дело на доставку суши «Ёбидоёби» Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская УФАС завела административное дело на доставку суши «Ёбидоёби» из-за пошлой рекламы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

УФАС провело заседание экспертной комиссии, где рассматривали возможные нарушения закона о рекламе со стороны «Ёбидоёби». В итоге специалисты пришли к выводу, что некоторая реклама от доставки может восприниматься, как непристойная.

В частности претензии экспертов относились к названиям наборов роллов «Чпо Ки» в Красноярске и «Куни Ли» в Балтийске (Калининградская область).

Судебные заседания будут проходить в ноябре 2022 года. Если «Ёбидоёби» проиграют, им придется выплатить штраф.