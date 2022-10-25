С начала года из Красноярского края за рубеж уехали 16 138 человек

С начала года из Красноярского края в другие станы уехали 16 138 человек Фото: ИВАНОВА Диана

Пределы России из Красноярского края в период с января по август 2022 года покинули 16 138 человек. Об этом сообщает Красноярскстат.

Из других регионов РФ в Красноярский край в период с января по август 2022 года приехали 22 009 человек, что на 1% больше аналогичного периода прошлого года. Выехали из края в другие регионы 22 809 человек, что на 8% меньше, чем 2021 году.

Из-за рубежа с января по август 2022 года в Красноярский приехали 13 556 мигрантов – это на 12% больше, чем год назад. Из России уехали 16 138 человек, что в 2,7 раз выше прошлогоднего показателя.

Внутри региона место жительства сменили 45 514 человек. На 2% меньше, чем в аналогичный период 2021 года.