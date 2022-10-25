В Красноярске начали обрабатывать дороги солевыми растворами

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В Красноярске начали обрабатывать дороги ото льда солевыми растворами. Об этом сообщает мэрия.

Снег выпал в Красноярске 24 октября. Температура воздуха понизилась до отрицательных температур, образовалась ледяная корка на дорогах. Особенно она была заметна на выездах из города и на мостах. Так, городской администрации впервые в сезоне пришлось использовать обрабатывающие смеси.

Ранее на дорогах использовались гранулы с хлоридом натрия и кальция, формиатом натрия и мочевиной. Однако Роспотребнадзор запретил сыпать эту смесь на улицы. Дело дошло до суда. На время пока решение не принято, коммунальщики будут применять солевые растворы.