В теплицах Красноярска к весенним праздникам вырастят 200 тысяч тюльпанов

К весенним праздникам в Красноярске вырастят около 200 тысяч тюльпанов Фото: Мария ЛЕНЦ

В теплицах Красноярска начинается первый этап выращивания почти 200 тысяч тюльпанов. Цветы распустятся как раз к весенним праздникам, рассказали в администрации города.

Основную массу цветов срежут к 8 марта. Меньшая часть поступит в продажу перед 14 февраля и Днем защитника Отечества. На выбор горожанам предложат 19 сортов тюльпанов: белые, розовые, красные, желтые и красно-желтые с красно-белыми.

Осенью луковицы высадят в специальный субстрат, в котором они проведут ближайшие 14-18 недель. Все это время ящики будут находиться в темноте и прохладе.

Уже в январе всходы отправят в теплицы.

Всю работу специалисты делают вручную.