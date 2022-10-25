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НовостиОбщество25 октября 2022 7:12

В сентябре в Красноярске превышение концентрации вредных веществ зафиксировано в 2,7% проб воздуха

Всего было отобрано более 1,5 тысяч проб
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В сентябре в Красноярске превышение концентрации вредных веществ зафиксировано в 2,7% проб воздуха

В сентябре в Красноярске превышение концентрации вредных веществ зафиксировано в 2,7% проб воздуха

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в сентябре 2022 года превышение концентрации вредных веществ зафиксировано в 2,7% проб воздуха. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

Всего за месяц специалисты взяли 1 508 проб воздуха. В 41 из них было обнаружено превышение концентрации вредных веществ (2,7%).

По максимальным концентрациям превышения составили по:

- азот диоксиду – в 1,1-2,5 раза;

- азот оксиду – в 1,1-2,3 раза;

- взвешенным веществам – в 1,1-1,3 раза;

- аммиаку – в 1,1 раза.