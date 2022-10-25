В Канском районе мужчину, внук которого случайно застрелил друга, будут судить за небрежное хранение оружия

За небрежное хранение оружия житель Красноярского края ответит перед судом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канском районе Красноярского края за небрежное хранение оружия перед судом ответит 60-летний мужчина. Ключи от двух сейфов, в которых хранились патроны и двуствольное ружье, лежали просто на полке в шкафу, сообщает следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Свободным доступом к огнестрельному оружию воспользовался 12-летний внук жителя села Рудяное. Он достал ружье и патроны, и вместе с 14-летним приятелем отправился в лес пострелять. Забава закончилась смертельной трагедией – в какой-то момент ребенок случайно выстрелил в лицо подростку.

О том, что случилось, мальчик рассказал младшему брату и друзьям, которые передали все взрослым.

Напомним, страшная трагедия произошла в сентябре 2022 года. По факту было заведено уголовное дело по статье «убийство».

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