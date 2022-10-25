14-летнего подростка из Артемовска подозревают в краже денег у 73-летней соседки

В Артемовске подростка подозревают в краже Фото: Мария ЛЕНЦ

На 14-летнего подростка из Артемовска полиция завела уголовное дело по статье «Кража». Мальчика подозревают в воровстве 15 тысяч рублей и блока сигарет, рассказали в следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно выяснено, что в квартиру 73-летней соседки подросток залез через форточку. Добычей стали деньги из кошелька – больше 15 тысяч рублей, и сигареты.

Деньги женщине уже частично вернули родители мальчика. Расследование дела продолжается.

Напомним, в Зеленогорске мужчина взломал игровой автомат и вытащил из него больше 27 игрушек. Свой поступок он объяснил тем, что хотел принести подарки своим пятерым детям, а за 450 рублей у него получилось достать лишь одну игрушку.