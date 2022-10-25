В Красноярске руководитель финансовой пирамиды обвиняется в краже 194 миллионов рублей у клиентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске утвердили обвинительный приговор в отношении руководителя микрофинансовой организации, который обманул 317 граждан на 194 миллиона рублей. Об это сообщает прокуратура Красноярского края.

С апреля 2016 по сентябрь 2019 года обвиняемый руководил офисами «Сберзайм» и «Сберфонд» обманывал клиентов с помощью финансовых пирамид. Для этого создал несколько аффилированных организаций.

Офисы работали в Красноярске, Горно-Алтайске, Новосибирске, Абакане и Бийске. Схема была проста – мужчина предлагал людям инвестировать деньги в пирамиду под высокий процент. В итоге пострадали 317 человек, а сумма ущерба составила более 194 миллионов рублей.

В итоге мужчина был задержан. В его отношении завели уголовное дело по статье «мошенничество». Материалы дела переданы в суд.