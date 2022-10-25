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НовостиОбщество25 октября 2022 4:20

Выдр с бобрами посчитают в Красноярском крае

Учет продлится до конца ноября
Татьяна ИЛЬИНА
В Красноярском крае начался учет околоводных животных

В Красноярском крае начался учет околоводных животных

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае инспекторы охотнадзора приступили к подсчету количества бобров, однатр, выдр и норок. В министерстве экологии и рационального природопользования региона рассказали, что на этих животных охотятся редко, поэтому численность их популяций соответствует нормам.

В среднем в крае обитает около 18-25 тысяч бобров, чуть меньше норок – до 20 тысяч особей, и в среднем 56-80 тысяч ондатр.

Учет проходит с сентября по ноябрь и дает общее представление о численности животных на территории края.

Напомним, 20 октября в Красноярском крае завершился подсчет маралов. Результаты станут известны в конце ноября, но по итогам прошлых лет на особо охраняемых территориях численность этих рогатых увеличилась.