В Красноярском крае вернувшимся мобилизованным разрешили оставить региональные выплаты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вернувшимся мобилизованным разрешили оставить региональные выплаты в 100 тысяч рублей. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова сообщила, что если красноярец был призван во время частичной мобилизации, успел получить региональную выплату в 100 тысяч рублей, но по каким-то причинам был возвращен, то деньги возврату уже не подлежат.

Добавим, что губернатор Красноярского края Александр Усс поручил военному комиссару края вернуть домой призванных в армию отцов троих и более детей. Органы местной власти должны составить соответствующие списки и передать их военкоматам.

Напомним, что документы о материальной поддержке мобилизованных в Красноярском крае были подписаны еще 28 сентября. В течение 10 дней после призыва военнослужащий должен получить положенные 100 тысяч рублей.