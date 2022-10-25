В Красноярском крае с проектировщика метро взыскивают 679 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

21 октября в Арбитражный суд края поступил иск от Краевого управления дорог о расторжении договора подряда на проектирование метро в Красноярске, а также о взыскании денег, потраченных на разработку, неустойки и убытки. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов.

По договору подрядчик должен был получить положительное заключение госэкспертизы еще в 2019 году, но к 30 сентября 2022 году проект метро от «КрасноярскТИСИЗ» одобрен не был. Из-за этого заказчик не может использовать проектно-сметную документацию при строительстве подземки.

Так, Краевое управление дорог требует с подрядчика 526420153,50 рублей потраченных на разработку проекта, 141643531,01 рублей пени и убытки - 11127818,88 рублей. В общей сложности – около 679 миллионов рублей.

Напомним, что в 2019 году «КрасноярскТИСИЗ» получил почти 1 миллиард рублей по результатами тендера на корректировку проекта метро. А в июне 2022 года руководитель «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь был арестован по подозрению в хищении этих денег.