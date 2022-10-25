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НовостиОбщество25 октября 2022 2:03

На въездах в Красноярск могут появиться логистические центры для большегрузов

Уже сейчас пересмотрен порядок проверки большегрузного транспорта
Татьяна ИЛЬИНА
На въездах в Красноярск могут появиться логистические центры для фур

На въездах в Красноярск могут появиться логистические центры для фур

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Вопрос о создании логистических центров для большегрузного транспорта на въездах в Красноярск поднял начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю. Александр Речицкий выступил с докладом на заседании оперштаба по вопросам введения на территории края режима базовой готовности.

По мнению Александра Речицкого, такие площадки для отстоя и разгрузки фур позволят исключить перемещение большегрузного транспорта по Красноярску. Центры планируется оборудовать современными системами безопасности, которые будут интегрированы в АПК «Безопасный город».

После введения в Красноярском крае базового уровня готовности был пересмотрен и порядок проверки большегрузов и автомобилей, которыми управляют иностранцы.

Напомним, базовый уровень готовности в крае был введен 19 октября. В пресс-службе правительства объяснили, что в его рамках в регионе будет усилена охрана общественного порядка, жителей и объектов инфраструктуры.