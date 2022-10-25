Александр Усс поручил военкому Красноярского края вернуть мобилизованных многодетных отцов

Мобилизованных многодетных отцов вернут домой Фото: Мария ЛЕНЦ

В своем телеграм-канале губернатор края Александр Усс написал, что считает правильным решение освободить от частичной мобилизации многодетных отцов. Мужчин, у которых трое и более детей, должны незамедлительно вернуть домой, отметил губернатор.

Военкому Александр Усс поручил обеспечить возвращение мобилизованных жителей Красноярского края, которые входят в эту категорию. Списки для предоставления в военкоматы должны оперативно составить органы местной власти.

Напомним, с 25 октября в крае появятся новые меры поддержки для мобилизованных и их семей. В правительстве сообщили, что такие меры будут комплексными: помощь окажут предпринимателям, граждан освободят от ряда налоговых платежей и прочее.