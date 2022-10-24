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Общество24 октября 2022 9:56

Красноярский краевой суд ликвидирует религиозную организацию «Церковь последнего завета»

«Община Виссариона» угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Виссарион

Виссарион

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Красноярский краевой суд ликвидирует религиозную организацию «Церковь последнего завета». Об этом сообщили в прокуратуре. Решение суда в законную силу не вступило.

Прокуратура провела проверку деятельности религиозной организации «Община Виссариона». Как выяснилось, основная цель «церкви» - исповедование и распространение единой веры, явленной человечеству Виссарионом.

- Эксперты нашли доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личности, право на защиту семьи. Установлены факты причинения вреда психическому здоровью адептам религиозного течения путем пресечения попыток проявления собственных мыслей, желаний, потребностей и стремлений под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура направила в суд иск о ликвидации общины. Инстанция требования удовлетворила.