Фото: ЧП Красноярск

Ураган в Красноярске, который прошел 23 октября, принес жителям краевой столицы немало проблем: срывал крыши, ограждения и валил деревья в различных регионах города. Фотографиями с разрушениями после штормового ветра поделились в социальных сетях жители города.

Например, жители микрорайона Солнечный рассказали об упавшем прямо на припаркованные в районе кладбища Бакалык машины заборе. По сообщениям, пострадало несколько легковушек и грузовик.

Сразу четыре автомобиля накрыло упавшее дерево. ЧП случилось на улице 52-ой квартал.

В Октябрьском районе на машины унесло крышу недостроенного павильона, а часть районов города осталась без света после аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщил «Проспект мира».

Между тем специалисты МЧС предупреждают жителей Красноярского края о резком понижении температуры 24 октября 2022 года и гололедице на дорогах центральной и южных районах.