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В Красноярском крае с 25 октября появятся новые меры поддержки для мобилизованных и их семей. Как сообщает пресс-служба правительства, об этом было заявлено на первом заседании штаба по вопросам введения режима базовой готовности региона.

Меры будут носить комплексный характер: освобождение от ряда налоговых платежей, введение поблажек на оплату коммунальных услуг, помощь мобилизованным предпринимателям.

Окончательный список будет доработан в течение одного дня. По итогу его подпишет губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, что сейчас в регионе действуют следующие меры поддержки:

- единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей лицам, добровольно заключившим контракт с министерством обороны и 100 тыс.рублей мобилизованным.

- ежемесячная выплата детям погибших в размере 15 тыс. рублей.

- единовременная выплата семьям погибших из средств резервного фонда Правительства края в размере 1 млн рублей.