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Общество24 октября 2022 6:47

Жители Красноярского края за неделю перевели мошенникам 34,5 миллионов рублей

На уловки аферистов попалось 142 человека
Татьяна ИЛЬИНА
За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 34,5 миллионов рублей

За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 34,5 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В стандартные схемы телефонного обмана за прошедшую рабочую неделю попались 142 жителя Красноярского края. Они перевели мошенникам в общей сложности 34 577 280 рублей, рассказали в прокуратуре края.

Только житель Норильска перевел на «безопасные счета» аферистов почти семь миллионов рублей. Мужчина поверил сообщению, которое пришло ему на телефон. В нем якобы сотрудники банка предупредили его о том, что он стал жертвой мошенников. А значит – надо срочно защитить свои деньги.

Под диктовку «работников банка» житель Норильска перевел на несколько чужих лицевых счетов 6 913 000 рублей.

Всего же с начала 2022 года жертвами киберпреступников стали 6 141 житель Красноярского края. Они отправили мошенникам больше миллиарда рублей.