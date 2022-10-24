Жители Красноярского края за неделю перевели мошенникам 34,5 миллионов рублей

За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 34,5 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В стандартные схемы телефонного обмана за прошедшую рабочую неделю попались 142 жителя Красноярского края. Они перевели мошенникам в общей сложности 34 577 280 рублей, рассказали в прокуратуре края.

Только житель Норильска перевел на «безопасные счета» аферистов почти семь миллионов рублей. Мужчина поверил сообщению, которое пришло ему на телефон. В нем якобы сотрудники банка предупредили его о том, что он стал жертвой мошенников. А значит – надо срочно защитить свои деньги.

Под диктовку «работников банка» житель Норильска перевел на несколько чужих лицевых счетов 6 913 000 рублей.

Всего же с начала 2022 года жертвами киберпреступников стали 6 141 житель Красноярского края. Они отправили мошенникам больше миллиарда рублей.

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