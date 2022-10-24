Енисей в этом году серьезно обмелел Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске принудительно поднимут уровень воды в Енисее примерно на 100 см. Как сообщают в Енисейском бассейновом водном управлении, с 25 октября по 3 ноября будет проводиться технический сброс воды. В этот период он будет увеличен до 2850 кубометров в секунду.

Это делается для того, чтобы вернуть обмелевший Енисей к прежнему уровню и дать возможность судам вернуться с севера в места зимнего отстоя.

Уровень воды будет понижен 4 ноября.

Несмотря на то, что уровень воды будет повышаться, красноярцам не следует бояться подтоплений.