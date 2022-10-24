В Красноярском аэропорту у пассажирки изъяли 200 табачных стиков

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В Красноярском аэропорту таможенники изъяли у авиапассажирки 200 табачных стиков. Как рассказали в ведомстве, женщина пыталась провести с собой в два раза больше установленной нормы, поэтому разницу пришлось забрать.

36-летняя пассажирка нарушила таможенные правила, возвращаясь в Красноярск из Турции. Она везла с собой блок сигарет и блок табачных стиков – всего 400 штук. Но по правилам, для личного пользования можно провозить всего 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 гр табака. Стики включены в нормы провоза с 8 октября 2022 года.

Таможенники лишнее изъяли, а в отношении пассажирки составили административные протоколы «недекларирование товаров» и «несоблюдение ограничений на ввоз товаров».