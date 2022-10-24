Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 октября 2022 5:27

В Октябрьском районе Красноярска ветром снесло крышу с павильона

Она повредила несколько автомобилей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Проспект Мира

Фото: Проспект Мира

В Октябрьском районе Красноярска сильным ветром на выходных снесло крышу с павильона. Как рассказывает «Проспект Мира», обломки конструкции повредили несколько автомобилей.

Все это произошло возле дома на Борисова, 26, где стоит недостроенный павильон.

На месте происшествия работали спасатели, которые разбирали завалы. По словам очевидцев, пострадали 3 авто.

Напомним, что на минувших выходных сильный ветер прошелся по Красноярску – из-за стихии пострадало около десятка автомобилей.