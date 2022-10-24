В Октябрьском районе Красноярска ветром снесло крышу с павильона

Фото: Проспект Мира

В Октябрьском районе Красноярска сильным ветром на выходных снесло крышу с павильона. Как рассказывает «Проспект Мира», обломки конструкции повредили несколько автомобилей.

Все это произошло возле дома на Борисова, 26, где стоит недостроенный павильон.

На месте происшествия работали спасатели, которые разбирали завалы. По словам очевидцев, пострадали 3 авто.

Напомним, что на минувших выходных сильный ветер прошелся по Красноярску – из-за стихии пострадало около десятка автомобилей.