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Общество24 октября 2022 5:08

В Красноярске на Свободном наконец убрали колею на дорогах

Там уложили высокопрочный новый асфальт
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на Свободном наконец устранили глубокие колеи. Как рассказали в администрации, теперь на участке от остановки «Космос» до Ладо Кецховели уложен новый асфальт.

Работы были выполнены за две недели. Старое покрытие сняли, вместе с ним ушла и колея. Разметку обещают нанести до конца октября.

Напомним, что с 15 октября для движения доступна улица Маерчака, открывшаяся после масштабного ремонта. Там отремонтировали ливневки, а где ее не было – обустроили. Проезжую часть расширили до 4 полос, а тротуары оборудовали для удобства инвалидов. Также обновлены освещение, контактные линии троллейбусов и кронштейны.