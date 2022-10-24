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Происшествия24 октября 2022 5:00

В Лесосибирске на трассе перевернулась машина с тремя детьми

Они получили травмы и доставлены в больницу
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Лесосибирске на трассе произошло ДТП - после столкновения в кювет улетела машина с тремя детьми. Как сообщили в ГИБДД, к счастью, все остались живы, но получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Все произошло на 301 км автодороги Красноярск-Енисейск. Около 8 часов утра 51-летняя женщина на Chevrolet Niva, ехавшая со стороны Лесосибирска, столкнулась с Toyota, ехавшей во встречном направлении. В ней находились 32-летний водитель с 4 пассажирами, трое из которых дети. После удара Toyota улетела в кювет.

Оба водителя, трое детей 6, 9 и 14 лет (все пристегнутые), а также еще один пассажир, были доставлены в больницу. Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего