В Лесосибирске на трассе перевернулась машина с тремя детьми

Фото: ГИБДД

В Лесосибирске на трассе произошло ДТП - после столкновения в кювет улетела машина с тремя детьми. Как сообщили в ГИБДД, к счастью, все остались живы, но получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Все произошло на 301 км автодороги Красноярск-Енисейск. Около 8 часов утра 51-летняя женщина на Chevrolet Niva, ехавшая со стороны Лесосибирска, столкнулась с Toyota, ехавшей во встречном направлении. В ней находились 32-летний водитель с 4 пассажирами, трое из которых дети. После удара Toyota улетела в кювет.

Оба водителя, трое детей 6, 9 и 14 лет (все пристегнутые), а также еще один пассажир, были доставлены в больницу. Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего