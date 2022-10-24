В Красноярске посетители закрывшегося фитнес-центра не могут вернуть деньги за абонементы

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В Красноярске Роспотребнадзор ищет посетителей фитнес-центра «Ботанический», который закрылся и не возвращает клиентам деньги. Как сообщает глава ведомства Дмитрий Горяев, красноярцы, посещавшие фитнес-центр пытались связаться с руководством, но все попытки оказались тщетными – никто не отвечает.

Как оказалось фитнес закрылся еще 15 августа на ремонт. Но потом помещение перешло к другому владельцу, который не отвечает за обязательства предыдущего собственника.

Руководитель ИП Винокуровой А.С. с клиентами не связывается все их просьбы вернуть деньги за неиспользованные абонементы остались без ответа. Суммы ущерба варьируются от 500 до 10 000 рублей.

Всех, кто не может вернуть деньги за неиспользованный абонемент финес-клуба «Ботанический», просят направить в Роспотребнадзор заявление об оказании помощи в судебной защите своих потребительских прав, вместе с документами, подтверждающими условия договора и размер имущественных требований.