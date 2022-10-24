Фото: Красноярск Главный

По Красноярску прошел шквалистый ветер, разрушивший несколько заборов и повредивший деревья. Из-за стихии пострадали автомобили – деревья и детали заборов разбили несколько машин.

Как сообщает тг-канал «Красноярск главный», на Свободном дерево рухнуло прямо на движущийся автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших, но машина серьезно повреждена.

На Бадалыке деталями от забора накрыло ГАЗель и несколько легковушек. А В Солнечном ветер стал ломать строительный забор, части которого прилетали на парковку.

Фото: Наш микрорайон Солнечный

Напомним, что сильный ветер будет разгуливать по краевой столице и 24 октября. К вечеру синоптики прогнозируют

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