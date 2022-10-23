Красноярский край вошел в топ-3 российских регионов по количеству библиотек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Красноярский край можно по праву считать регионом библиофилов. По сообщению Красноярскстата, субъект страны вошел в ТОП-3 по числу библиотек.

Всего в регионе есть 1 143 библиотеки, на стеллажах которых насчитывается 19 миллионов различных книг и документов, архивов. Интересный факт: чтобы прочесть весь этот объем, одному человеку понадобилось бы 17 тысяч лет.

Также сообщаются, что 1,3 миллиона жителей имеют читательский билет.