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Общество23 октября 2022 7:28

Злостного нарушителя ПДД поймали полицейские в Красноярском крае

На этот раз 66-летний автолюбитель пренебрег требованиями обгона
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Злостного нарушителя ПДД поймали полицейские в Красноярском крае. Фото: стоп-кадр видео

Злостного нарушителя ПДД поймали полицейские в Красноярском крае. Фото: стоп-кадр видео

В Красноярском крае к ответственности привлекут нерадивого водителя. Нарушитель-рецидивист в свои 66 лет и несмотря на большой опыт управления авто, пренебрег правилами осуществления обгона.

— Мужчина ранее был лишен прав. Но водительское удостоверение после решения суда мужчина не сдал и при проверке документов предоставил его сотрудникам ГИБДД, — рассказали в краевой полиции.

Теперь водителю Mazda грозит до двух лет лишения свободы.