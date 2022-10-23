Злостного нарушителя ПДД поймали полицейские в Красноярском крае. Фото: стоп-кадр видео

В Красноярском крае к ответственности привлекут нерадивого водителя. Нарушитель-рецидивист в свои 66 лет и несмотря на большой опыт управления авто, пренебрег правилами осуществления обгона.

— Мужчина ранее был лишен прав. Но водительское удостоверение после решения суда мужчина не сдал и при проверке документов предоставил его сотрудникам ГИБДД, — рассказали в краевой полиции.

Теперь водителю Mazda грозит до двух лет лишения свободы.