До -4 градусов опустятся столбики термометров в Красноярске с 24 по 30 октября Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Красноярцам стоит приготовиться к резкому похолоданию. на предстоящей календарной неделе, с 24 по 30 октября, столбики термометров будут опускаться до -4 градусов. Такой прогноз озвучили специалисты Гидрометцентра.

Стремительное похолодание начнется с понедельника. Днем воздух прогреется только до +5. 25 числа суть потеплеет - до +5, в среду - до +7, а в четверг до +9 градусов. Но на этом все. И в пятницу снова будет всего +3. Выходные ничего хорошего не сулят. Ожидается максимум до + градуса днем, а ночью и вовсе до -4. Небольшие осадки, дождь со снегом, пройдут в понедельник и пятницу.