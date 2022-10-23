Красноярца отправили под суд за кражу рюкзака у спящего мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН

В Красноярске под суд отправят мужчину, который обворовал спящего человека. Произошло это в конце мая, рассказали в МВД региона.

Как оказалось, житель Назарово приехал в краевой центр. Около восьми часов утра пришел в парикмахерскую, но та была закрыта. Вот он и присел на лавочку и сам не заметил, как уснул. В это время мужчину и заприметил вор.

— Проснувшись, мужчина обнаружил, что пропали все вещи. Молодой человек сразу обратился к охране автовокзала и ему отдали документы, которые нашел случайный прохожий,— рассказали в ведомстве.

Вскоре полиция вышла на след преступника. Им оказался уголовник-рецидивист. Отпираться он не стал и рассказал, что выпил в кафе неподалеку от места. где все случилось, а потом увидел рюкзак и спящего рядом с ним человека. Думал, что в сумке будут деньги, но ничего особо ценного там не нашел.

— Документы, находившиеся в сумке, он выложил на забор, а остальное забрал с собой.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд Советского района для рассмотрения по существу.